Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nach der Einreise direkt in die JVA

Weil am Rhein (ots)

Vorzeitig aus der Haft entlassen, jetzt muss ein 28-Jähriger die Restfreiheitsstrafe von fünf Monaten doch noch verbüßen.

Der 28-Jährige, der mit dem Fernbus von der Schweiz nach Deutschland unterwegs war, wurde durch Beamte der Bundespolizei am späten Donnerstagabend (17.09.2020), am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Vor vier Jahren wurde der algerische Staatsangehörige durch ein Gericht wegen Diebstahls zu 21 Monaten Haft verurteilt. Er wurde jedoch vorzeitig aus der Haft entlassen, um in sein Heimatland abgeschoben zu werden. Nun versuchte der 28-Jährige erneut nach Deutschland einzureisen, obwohl er noch eine Einreisesperre hatte. Da die Restfreiheitsstrafe jedoch noch nicht verjährt war, muss der Mann die verbliebenen 157 Tage noch verbüßen. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und nach Einleitung eines Strafverfahrens, wegen des Verstoßes gegen die Einreisesperre, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weil der Festgenommene in einem anderen Strafverfahren die Geldstrafe noch nicht bezahlte, wurde er außerdem von einer Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Nach verbüßter Haft wird der Mann wieder in die Schweiz zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell