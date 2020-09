Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ein unbekannter Mann soll versucht haben eine 19-Jährige aus der Regionalbahn zu ziehen und entwendet dabei ihr Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Schallstadt (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in Zusammenhang mit einer Nötigung der sich beim Ausstieg aus der Regionalbahn am Bahnhof Schallstadt ereignet haben soll.

Am Montag dem 14.09.2020, gegen 21:55 Uhr soll eine unbekannte männliche Person eine 19-jährige spanische Staatsangehörige in der Regionalbahn von Freiburg nach Müllheim, beim Halt am Bahnhof Schallstadt, aus dem Zug gezerrt haben. Die ortsunkundige Geschädigte bat den Mann zuvor um Hilfe. Die Geschädigte konnte den Mann von sich wegstoßen, der daraufhin die Flucht ergriff. Unmittelbar im Anschluss stellte die Geschädigte fest, dass ihr Mobiltelefon nach dem Vorfall aus der Handtasche entwendet wurde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: südländischer Typ, spricht und liest arabisch, schlank, 170 cm groß, kurze schwarze lockige Haare. Bei der Bekleidung soll es sich um weiß/grün/graue Bekleidung gehandelt haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

