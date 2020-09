Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falscher "Strafzettel" der Bundespolizei in Lörrach aufgetaucht

Lörrach (ots)

Am letzten Freitag (11.09.2020) fand eine 65-Jährige an ihrem Kfz einen "Strafzettel der Bundespolizei" vor. Dieser wurde als nicht amtlich ausgestellt identifiziert. Er beinhaltet keine Zahlungsaufforderung. Mögliche weitere Betroffene werden gebeten sich zu melden.

Am Freitagvormittag suchte eine 65-Jährige aus Lörrach das Bundespolizeirevier in der Basler Straße auf. Hier legte sie einen gelben Zettel vor, welchen sie an ihrem abgestellten Fahrzeug aufgefunden hatte. Auf dem DIN-A5-Zettel befinden sich in Großbuchstaben die Worte "POLIZEI" und "GELDSTRAFE". Daneben ist links und rechts der Polizeistern mit Adler der Bundespolizei abgebildet. Des Weiteren war als "Strafe" handschriftlich ein Betrag von 280,- Euro eingetragen, der für falsches Parken gezahlt werden sollte. An wen der Betrag bezahlt werden soll, war dem Schriftstück nicht zu entnehmen. Die 65-Jährige wollte nun den "Strafzettel" bezahlen, weshalb sie zum Revier der Bundespolizei in Lörrach ging. Die Beamten im Revier erkannten den Zettel als nicht amtlich ausgestelltes Dokument, das zudem keine weitere Verpflichtung für die Frau entfaltet. Der "Strafzettel" wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den bislang unbekannten Aussteller eingeleitet. Die Bundespolizei bittet weitere, mögliche betroffene Personen, die einen solchen "Strafzettel'" an der Windschutzscheibe vorfanden, sich mit der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter 07628/8059-0 in Verbindung zu setzen.

