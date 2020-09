Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahndungserfolge der Bundespolizei Freiburg

Freiburg im Breisgau (ots)

Gleich mehrere Festnahmen verzeichnete die Bundespolizei am Wochenende am Hauptbahnhof Freiburg.

Am Samstagvormittag (12.09.2020) wurde eine 37-jährige deutsche Staatsangehörige am Busbahnhof Freiburg im Breisgau, durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen die Frau gleich drei Haftbefehle vorlagen, die zu vollstrecken waren. Wegen mehrfachen Diebstahls wurden gegen die Frau im Jahre 2016 zwei Freiheitsstrafen von insgesamt über fünf Monaten verhängt. Ein Jahr später wurde die Gesuchte wegen räuberischen Diebstahls zu weiteren acht Monaten verurteilt. Da die 37-Jährige die Haftstrafen nie antrat, wurde sie nun durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Genauso erging es am Sonntagvormittag (13.09.2020) einem 34-Jährigen mit polnischer Staatsbürgerschaft. Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Der Mann wurde 2018 zu einer Geldstrafe von 875 Euro wegen eines Betrugsdelikts verurteilt. Bezahlt hatte der Mann die durch ein Gericht verhängte Geldstrafe jedoch nie. Auch vor Ort konnte er die geforderte Summe nicht aufbringen. Er wurde durch die Bundespolizei ebenfalls festgenommen. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen verbüßen muss.

