Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Taschendieb aus Zug in Basel festgenommen

Basel/Mannheim/Karlsruhe (ots)

Ein Taschendieb entwendete im Fernzug von Deutschland in die Schweiz mehrere Gepäckstücke, am Bahnhof Basel SBB konnte der Mann jedoch festgenommen werden.

Am Montag (07.09.2020) entwendete ein 25-Jähriger mehrere Gepäckstücke im fahrenden Fernzug zwischen Mannheim und Karlsruhe. An der Endhaltestelle in Basel Bahnhof SBB wurde er durch einen Zeugen erkannt, der sofort die Polizei verständigte. Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte den Mann samt Diebesgut antreffen. Ganz unverfroren behauptete der Ertappte, dass es sich bei dem Reisekoffer und der Laptoptasche um sein Eigentum handeln würde. Allerdings war der Reisekoffer randvoll mit Frauenbekleidung. Auch mit der Laptoptasche hatte der algerische Staatsangehörige kein Glück. Auf dem Startbildschirm erschien nämlich der Name des rechtmäßigen Besitzers. Der Mann wurde festgenommen und der Bundespolizei zur Rücknahme nach Deutschland angeboten. Beide Geschädigten hatten bereits bei der Bundespolizei Anzeige erstattet. Am Mittwoch (09.09.2020) wurde der 25-Jährige am Übergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei überstellt. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wurde der in Deutschland lebende Asylbewerber aufgefordert, sich bei seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell