Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann klaut Fahrrad mit 2,8 Promille

Lörrach (ots)

32-Jähriger stiehlt am Haltepunkt Lörrach-Stetten das Fahrrad eines Zeitungsboten und wird durch die Bundespolizei erwischt.

Am frühen Dienstagmorgen (08.09.2020) meldete sich ein Zeitungsausträger beim Bundespolizeirevier Lörrach und gab an, dass sich ein Betrunkener am Haltepunkt Lörrach-Stetten aufhalten würde. Der 32-Jährige kam den Beamten bereits mitten auf der Basler Straße entgegen. Zuvor hatte er kurzerhand das abgestellte Fahrrad des Zeitungsausträgers mitgenommen und befand sich damit fußläufig auf dem Weg Richtung Stadtmitte. Gegenüber den Beamten zeigte sich der stark alkoholisierte Mann so aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Um ihm eine Nacht in der Zelle auf dem Bundespolizeirevier zu ersparen, wurde er durch den verständigten Vater abgeholt. Er wird sich wegen Diebstahls verantworten müssen.

