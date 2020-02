Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungskommission überführt Einbrecher

Hamm (ots)

Erfolg für die Hammer Polizei: Die "Ermittlungskommission Einbruchdiebstahl" konnte einen 54-jährigen Hammer nun in zwei Fällen des vollendeten und in weiteren zwei Fällen des versuchten Einbruchdiebstahls überführen.

Neben den zwei versuchten Einbrüchen in Büroräume in Heessen und Mitte, wird ihm vorgeworfen, im Jahr 2018 in die Geschäftsstelle eines Hammer Sportvereins in Rhynern und 2019 in ein Büro einer Firma in Heessen eingebrochen zu sein.

In drei Fällen brachten DNA-Spuren die Ermittler auf die Fährte des bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen Mannes.

Er konnte am Freitag, 31. Januar, durch zivile Kräfte an seiner Wohnanschrift in Heessen festgenommen werden. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Der 54-Jährige, der bereits mehrere Haftstrafen verbüßte, wurde in eine JVA gebracht.

Die Ermittlungskommission prüft nun, ob der Mann für weitere Einbrüche in Frage kommt.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell