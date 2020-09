Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fremde Dokumente benutzt

Freiburg (ots)

Mit den Dokumenten eines anderen Mannes versuchte ein 35-Jährige mit dem Fernbus nach Spanien zu fahren. Bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei in Freiburg fiel der Schwindel auf.

Am Samstagabend kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Zentralen Omnibusbahnhof Freiburg einen Fernbus nach Barcelona. Dabei wies sich ein Mann mit einem guineischen Reisepass und einem italienischen Aufenthaltstitel aus. Beim Vergleich zwischen dem Mann und den Lichtbildern der Dokumente ergaben sich Unstimmigkeiten. Die Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Mann um einen 35-jährigen, guineischen Staatsangehörigen handelt. Die vorgelegten Dokumente waren allerdings nicht seine. Wegen Missbrauch von Ausweispapieren und unerlaubtem Aufenthalt wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 35-Jährige wurde an die Ausländerbehörde weitergeleitet.

