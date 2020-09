Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reise mit gefälschtem Dokument endet in Freiburg

Freiburg (ots)

Eine 39-Jährige versuchte mit einem gefälschten Dokument nach Skandinavien zu reisen. Bei einer Kontrolle durch den Zoll fiel die Fälschung auf. In Freiburg wurde sie an die Bundespolizei übergeben.

Am Freitagmittag kontrollierte eine Streife des Zoll einen Fernzug zwischen Basel und Freiburg. Dabei kontrollierte die Streife eine Frau, die sich mit einer rumänischen Identitätskarte auswies. Bei der Inaugenscheinnahme wurden Fälschungsmerkmale festgestellt. Am Hauptbahnhof Freiburg wurde die 39-Jährige an die Bundespolizei übergeben. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte ermittelt werden, dass es sich bei der Frau um eine syrische Staatsangehörige handelt. Sie gab an auf dem Weg zu ihrem Mann in Skandinavien zu sein. Wegen Urkundefälschung und unerlaubter Einreise wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet. Die gefälschte rumänische Identitätskarte wurde sichergestellt. Da die 39-Jährige ein Asylbegehren vorbrachte wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

