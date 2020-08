Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nach Einreise aus der Schweiz 3 Monate ins Gefängnis

Waldshut (ots)

Weil ein syrischer Staatsangehöriger in Deutschland wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde und die Geldstrafe nicht vollständig bezahlte muss er nun für 3 Monate einsitzen.

Am späten Donnerstagabend (27.08.2020) wurde der 31-jährige syrische Staatsangehörige, am Übergang Waldshut, durch Zollbeamte kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der 31-Jährige im Sommer 2018 durch ein Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt. Da die Person die geforderte Geldstrafe nicht vollständig bezahlt hatte, waren noch 910 Euro zu vollstrecken. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben und festgenommen. Da der Mann die noch ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun die 91 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell