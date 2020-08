Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 43-Jähriger täuscht bei Kontrolle falsche Identität vor

Bad Krozingen (ots)

Um einfacher durch Europa reisen zu können, benutze ein 43-jähriger syrischer Staatsangehöriger falsche griechische Papiere.

Der Mann wurde am Donnerstagmittag (27.08.2020) in einem aus der Schweiz kommenden Fernzug, auf Höhe Bad Krozingen, von der sogenannten Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) mit deutschen Bundespolizisten und Mitarbeitern der Eidgenössische Zollverwaltung kontrolliert. Bei der Überprüfung des ausgehändigten Ausweises stellten die Beamten fest, dass dieser gefälscht war. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann wird sich wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Nachdem das falsche Dokument als Beweismittel sichergestellt wurde, musste der 43-Jährige wieder zurück in die Schweiz. Zudem bekam er eine zweijährige Einreisesperre für Deutschland.

