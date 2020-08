Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt in Breisach verbotenen Gegenstand sicher

Breisach am Rhein (ots)

Bei der Kontrolle eines 43-jährigen französischen Staatsangehörigen am Übergang Breisach, stellte die Bundespolizei einen Schlagring sicher und leitet ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Am späten Montagabend (24.08.2020), wurde der 43-Jährige durch die Bundespolizei am Übergang Breisach kontrolliert. Bei der Nachschau im Fahrzeug, wurde ein zugriffsbereiter Schlagring durch die Beamten aufgefunden. Da es sich dabei um einen in Deutschland verbotenen Gegenstand handelt, wurde er eingezogen und ein Strafverfahren wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz eingeleitet. Ferner wurde der französische Staatsangehörige, wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz, von einem Gericht zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

