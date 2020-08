Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreisesperre durch Bundespolizei durchgesetzt

Weil am Rhein (ots)

Da ein marokkanischer Staatsangehöriger nicht nach Deutschland einreisen durfte wurde er durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben.

Der 24-Jährige, der sich auf der Busfahrt von Zürich nach Paris befand, wurde am späten Montagabend (17.08.2020), durch die Bundespolizei bei der Einreise am Übergang Weil am Rhein - Autobahn kontrolliert. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann eine Einreisesperre bis Ende 2020 für Deutschland hatte und deswegen von der zuständigen Ausländerbehörde zur Festnahme gesucht wurde. Weiterhin war der Mann wegen eines Diebstahldelikts und einem Verstoß gegen das Asylgesetz zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Der marokkanische Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei wegen unerlaubter Einreise angezeigt und danach in die Schweiz zurückgeschoben. Die Einreisesperre nach Deutschland wurde zudem bis 2023 verlängert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell