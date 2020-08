Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit falschem Führerschein gefahren - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Freiburg im Breisgau (ots)

Weil ein lettischer Staatsangehöriger sich gegenüber der Bundespolizei mit einem falschen Führerschein ausgewiesen hatte wurde er wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Der 37-Jährige wurde am Freitagvormittag (14.08.2020), zusammen mit einem Landsmann zu Fuß, am Busbahnhof in Freiburg im Breisgau kontrolliert. Bei der Überprüfung des ausgehändigten Führerscheins, stellten die Beamten fest, dass dieser gefälscht war. Auf Nachfrage ob er noch andere Dokumente bei sich haben würde, erwiderte der Mann, dass er noch einen Reisepass in seinem Auto, unweit des Hauptbahnhofs, hätte. Auf Nachfrage wie die Männer nach Freiburg kamen, erzählte der Begleiter, dass der 37-Jährige selbst gefahren sei. Dieser Umstand führte dazu, dass durch die Bundespolizei nicht nur ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann eingeleitet wurde. Der falsche Führerschein wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

