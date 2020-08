Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt falsche Dokumente sicher

Weil am Rhein (ots)

Zwei Personen mit falschen Ausweisen versuchten mit dem Fernbus von Italien nach Frankreich zu reisen, in Weil am Rhein endete die Fahrt bei der Bundespolizei.

Die beiden Personen wurden am frühen Donnerstagmorgen (20.08.2020), am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, durch die Bundespolizei kontrolliert. Eine 25-jährige ivorische Staatsangehörige und ein 14-jähriger guinea-bissauischer Staatsangehöriger, wiesen sich mit gefälschten italienischen Ausweisen aus. Beide Personen werden sich wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Die 25-jährige Frau wurde aufgefordert, sich zur zuständigen Ausländerbehörde zu begeben. Der Jugendliche wurde an das Jugendamt übergeben. Die falschen Dokumente wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

