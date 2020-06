Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Bonn (ots)

Drei bislang unbekannte Männer sollen am späten Samstagabend (13.06.2020) gegen 22:00 Uhr drei junge Männer in Bad Godesberg beraubt haben.

Die Geschädigten gingen zur Tatzeit von der Godesburg über einen Treppenabgang am ehemaligen Altstadt-Center in Richtung Innenstadt, als sie von drei Personen überholt wurden. Diese bedrängten die drei Geschädigten (19, 21 und 22 Jahre) und forderten unter Vorhalt von mindestens zwei Messern die Herausgabe der Rucksäcke und Mobiltelefone. Nach der Übergabe der Sachen flüchteten die drei Tatverdächtigen über den Treppenaufgang in Richtung Godesburg. Die Geschädigten liefen zur Polizeiwache Bad Godesberg und informierten die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung, bei der auch das Umfeld der Godesburg mit Polizeidiensthunden abgesucht wurde, führte nicht zur Feststellung der drei Tatverdächtigen.

Nach ersten Zeugenangaben können die drei Männer wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Rund 20 Jahre alt - ca. 1,65-1,70 m groß - maskiert - schmächtige Statur - mit Joggingsachen bekleidet.

Zweite Person: Rund 20 Jahre alt - ca. 1,80-1,85 m groß - dunkle Augen - sandfarbene, turbanähnliche Kopfbedeckung - mit Joggingsachen bekleidet.

Dritte Person: Rund 20 Jahre alt - ca. 1,80-1,90 m groß - maskiert.

Die drei Tatverdächtigen sollen nach Auskunft der Geschädigten Deutsch mit starkem Akzent sowie eine ihnen unbekannte, orientalisch klingende Sprache gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

