Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchte Diebin ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Eine, mit Europäischen Haftbefehl gesuchte, 27-Jährige wurde von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Die wegen Diebstahl zu einer Haftstrafe verurteilte Frau wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Donnerstagvormittag wurde eine 27-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige war mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht worden. Wegen Diebstahl war sie 2016 zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt worden. Die Gesuchte wurde aufgrund des Haftbefehls durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Neben dem Haftbefehl war die 27-Jährige auch durch zwei Staatsanwaltschaften wegen Bandendiebstahl und Diebstahl zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Durch die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt konnte die Bundespolizei beiden Staatsanwaltschaften einen aktuellen Aufenthaltsort mitteilen, an dem die Gesuchte in den nächsten Monaten gefunden werden kann.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell