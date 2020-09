Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehl durch Bundespolizei vollstreckt

Freiburg (ots)

Wegen einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr wurde eine 28-Jährige gesucht. Sie konnte am Hauptbahnhof Freiburg durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Am Samstagvormittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg eine 28-Jährige. Bei der Überprüfung der deutschen Staatsangehörigen stellten die Bundespolizisten einen offenen Haftbefehl gegen die Frau fest. Wegen Betrug war sie zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden, welche nun zu vollstrecken war. Die 28-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

