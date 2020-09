Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter in Fernbus ermittelt

Lörrach (ots)

Am frühen Montagmorgen endete die Busreise eines albanischen Staatsangehörigen erst bei der Bundespolizei und weil gegen ihn eine Einreisesperre bestand, musste er wieder die Heimreise antreten.

Der 36-Jährige, der mit dem Fernbus von Italien nach Deutschland unterwegs war, wurde durch Beamte der Bundespolizei, am frühen Montagmorgen (07.08.2020), im Busbahnhof Lörrach kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Ein Gericht verurteilte den Mann vor zwei Jahren, wegen gemeinschaftlichen Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 165 Euro. Da er den Betrag vor Ort bezahlen konnte, ersparte er sich die elftägige Ersatzfreiheitstrafe. Ferner lag gegen den albanischen Staatsangehörigen eine Einreisesperre für Deutschland vor. Er wurde 2019 in sein Heimatland abgeschoben und durfte nun für drei Jahre nicht mehr ins Bundesgebiet einreisen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Zuwiderhandlung gegen die Einreisesperre, wurde der 36-Jährige in die Schweiz zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell