Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise durch Bundespolizei vereitelt

Heitersheim (ots)

Nachdem ein syrischer Staatsangehöriger vor einer Woche in die Schweiz zurückgeschoben wurde, versuchte er erneut nach Deutschland einzureisen und wurde durch die Bundespolizei daran gehindert.

Der 39-Jährige wurde erst am vergangenen Donnerstag (10.09.2020) von Deutschland in die Schweiz zurückgeschoben. Gestern versuchte er nun erneut nach Deutschland einzureisen, obwohl für ihn eine Einreisesperre bestand. Bei der Kontrolle des Mannes durch Beamte der Bundespolizei im Zug auf Höhe Heitersheim, konnte er keine Identitätspapiere vorlegen und wurde zum Bundespolizeirevier Freiburg verbracht. Durch Abnahme der Fingerabdrücke konnte die Identität des Mannes festgestellt werden. Da der 39-Jährige erst vor einer Woche Deutschland verlassen musste und eine zweieinhalbjährige Einreisesperre bekam, wurde er von der zuständigen Ausländerbehörde zur Festnahme gesucht. Weil der Mann gegen die Wiedereinreisesperre verstoßen hat, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Danach wurde er erneut in die Schweiz zurückgeschoben. Die Einreisesperre wurde auf drei Jahre verlängert.

