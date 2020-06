Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Wildunfall mit Folgen

Am Samstag, dem 30.05.2020, in den frühen Morgenstunden, kam es auf der L 110, zwischen Denzlingen und Sexau, zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin verlor die Gewalt über ihr Fahrzeug, als sie querendem Wild auswich. Hierbei übersteuerte sie ihren PKW, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals im angrenzenden Ackergelände. Anstatt die Polizei zu verständigen, verließ sie die Unfallstelle zu Fuß und begab sich nach Hause. Dort wurde sie von der Polizei angetroffen. Da sie unter Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Das einig Gute an der Sache; die Frau blieb unverletzt.

