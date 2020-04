Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeiliche Maßnahmen zur Regulierung der Ausbreitung des Coronavirus am Osterwochenende im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

"Wir sorgen für Ihre Sicherheit und wollen, dass Sie wiederkommen!" So steht es auf dem Flyer, den die Polizeibeamten am Wochenende an den Kontrollstellen zur Überprüfung der Einhaltung der Festlegungen der Landesregierung (SARS-CoV-2-BekämpfV) verteilten.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock wurden hierzu Kontrollstellen an den Hauptzufahrtsstraßen nach Mecklenburg-Vorpommern sowie im Landesinneren im Bereich touristischer Hotspots eingerichtet. Von Karfreitag bis einschließlich Ostersonntag wurden dort 8.168 Fahrzeuge kontrolliert. Davon mussten 708 Fahrzeuge und 1.060 Personen zurückgewiesen werden. Ferner haben die Beamten bei mobilen Kontrollen weitere 200 Fahrzeuge überprüft und davon vier Fahrzeuge sowie 13 Personen abgewiesen. Dies betraf insbesondere diejenigen, die sich unberechtigt, beispielsweise zu touristischen Zwecken, im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock aufhielten.

Daneben wurden die Beamten des Polizeipräsidiums Rostock zu ca. 200 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gerufen. Insgesamt wurden über 70 Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes aufgenommen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Verstöße gegen das Einreise- oder Kontaktverbot. So wurde beispielsweise in größeren Personengruppen gegrillt oder es wurden Feierlichkeiten veranstaltet. Auch Streitigkeiten bezüglich der Einlassroutinen in Supermärkten konnten verzeichnet werden. Unter anderem weigerten sich einige Personen, Einkaufskörbe zu nutzen.

Insgesamt ist den Polizeibeamten bei den o.g. Kontrollen viel Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen entgegengebracht worden. Einige Bürgerinnen und Bürger aus MV bedankten sich sogar bei den Polizisten an den Kontrollstellen des Polizeipräsidiums Rostock für ihren Einsatz.

