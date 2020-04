Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 29-jährige Rostockerin bedroht Fahrgäste in der Straßenbahn

Rostock (ots)

Am Ostersonntag erreichte die Polizei um 08:05 Uhr der Hilferuf einer 20-jährigen Rostockerin, die neben weiteren Fahrgästen durch eine Frau in der Straßenbahn bedroht wurde. Dabei führte die spätere Beschuldigte ein Messer bei sich, welches sie beim Einsteigen in die Bahn bereits in der Hand hielt. Sofort alarmierte Beamte des Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen eilten in Richtung der Straßenbahn und konnten die Beschuldigte an der Haltestelle Holbeinplatz antreffen. Dort war die 29-jährige Deutsche bereits durch einen anderen Fahrgast aus der Straßenbahn gedrängt worden. Als die Beamten den Holbeinplatz erreichten, hatte die Beschuldigte das Messer in einem Holster am Gürtel und griff im weiteren Verlauf nach diesem. Mit gezogener Dienstwaffe forderten die Beamten die 29-jährige auf, sich auf den Boden zu legen. Der Beschuldigten wurde anschließend das Messer abgenommen und ihr wurden Handfesseln angelegt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock und dem Amtsgericht Rostock wurde auf Grund eines Atemalkoholwertes von 2,04 Promille sowie einer vermutlichen Beeinflussung von Rauschmitteln eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurde die bereits mehrfach polizeilich bekannte Rostockerin vorerst in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

Christopher Hahn Polizeioberkommissar Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell