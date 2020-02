Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2019 - Einladung zur Pressekonferenz

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Der stellvertretenden Behördenleiter Detlef Köbbel lädt interessierte Pressevertreter für Dienstag, 25. Februar, zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2019 für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr ins Polizeipräsidium an der Büscherstraße ein. Herr Köbbel und der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeidirektor Wolfgang Packmohr, werden an diesem Termin in einer Pressekonferenz die Verkehrsunfallzahlen für die beiden Städte vorstellen. Wann: Dienstag, 25. Februar 2020, 13 Uhr Wo: Polizeipräsidium Essen, Büscherstraße 2-6, 45131 Essen Pressevertreter werden gebeten, sich telefonisch bei der Pressestelle unter der Telefonnummer 0201/829-1065 anzumelden. /bw

