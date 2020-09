Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gegen Bewährungsauflagen verstoßen, Gesuchter durch Bundespolizei festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Weil ein 21-jähriger guineischer Staatsangehöriger in Deutschland gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und muss nun die Reststrafe in der Justizvollzugsanstalt absitzen.

Der Mann wurde am Mittwochmittag durch die Bundespolizei am Übergang Weil am Rhein - Otterbach kontrolliert. Der mittlerweile in der Schweiz wohnhafte guineische Staatsangehörige, wurde 2018 durch ein Gericht wegen Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung verurteilt. Da der 21-Jährige sich nicht an die Bewährungsauflagen hielt und ins Ausland zog, wurde er mit Sicherungshaftbefehl gesucht. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Neben dem Haftbefehl war der Mann auch durch eine Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach seiner Haft soll er wieder in die Schweiz zurückgeschoben werden.

