Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus

Weil am Rhein (ots)

Wer glaubt, als gesuchter Straftäter unerkannt in einem Reisebus über die Grenze nach Deutschland fahren zu können, hat in der Regel die Rechnung ohne die Bundespolizei gemacht.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntagmorgen (20.09.2020) einen aus Italien kommenden Fernbus am Übergang Weil am Rhein - Autobahn. Eigentlich wollte der in Italien lebende somalische Staatsangehörige nach Frankreich reisen. Da die Route jedoch über Deutschland führte, wurde er durch die Bundespolizei kontrolliert. Die Überprüfung des Mannes ergab mehrere Ausschreibungen, davon eine wegen eines Vollstreckungshaftbefehls. Der 28-Jährige wurde bereits 2017 von einem Gericht, wegen gefährlicher Körperverletzung, zu 10 Monaten Haft verurteilt, wovon noch 122 Tage zu verbüßen waren. Weiterhin wurde der Mann von einer Staatsanwaltschaft wegen Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigung zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Auch bestand gegen ihn eine Einreisesperre für Deutschland. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet. Danach wurde er zur Verbüßung der Restfreiheitstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach der Haftentlassung muss der Mann mit einer Zurückschiebung nach Italien rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell