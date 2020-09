Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 7200 Euro Geldstrafe - Gesuchter geht lieber in Haft

Weil am Rhein (ots)

Da ein Gesuchter die Geldstrafe nicht bezahlen wollte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Dienstagvormittag (22.09.2020) wurde der 60-jährige deutsche Staatsangehörige durch Beamte der Bundespolizei am Übergang Weil am Rhein - Otterbach kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der 60-Jährige wurde von einer Staatsanwaltschaft gesucht und sollte wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt eine Geldstrafe von 7200 Euro bezahlen. Da der Mann gegenüber den Beamten angab nicht bezahlen zu wollen, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort muss er die Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verbüßen.

