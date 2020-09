Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Katze durch die Bundespolizei befreit

Freiburg im Breisgau (ots)

Da eine Katze durch ihre Besitzer mehrere Tage in einem viel zu kleinen Behältnis gehalten wurde, musste die Bundespolizei einschreiten.

Die Beamten nahmen bei ihrem Streifengang im Freiburger Hauptbahnhof am Samstagmittag (26.09.2020) einen beißenden Katzenuringeruch wahr. Schnell war der Verursacher ausgemacht. Es handelte sich um eine Transportbox in der sich eine Katze befand. Die beiden über 70-Jahre alten Besitzer des Tieres, wurden durch die Beamten auf den Umstand angesprochen. Sie räumten ein, seit mehreren Tagen ohne Obdach zu sein. Obwohl die beiden wussten, dass dies nicht artgerecht ist, wurde die Katze permanent in der zu kleinen Transportbox eingesperrt. Das Tier wurde umgehend einem Tierarzt vorgestellt. Dieser bestätigte, dass es der Katze den Umständen entsprechend gut gehe aber die Haltung definitiv nicht artgerecht sei. Die Tierhalter bewiesen ein Herz und waren damit einverstanden, die Katze einem Freiburger Tierschutzverein zu übergeben. Die Halter werden sich wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten müssen.

