Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kein Grenzübertritt ohne gültigen Ausweis

Weil am Rhein (ots)

Bei der Grenzkontrolle legte eine 54-Jährige ein Dokument des "Klosterorden Maria Magdalena" vor und behauptete damit ungehindert reisen zu können - die Reise endete jedoch bei der Bundespolizei.

Die deutsche Staatsangehörige wollte am Donnerstagmittag (24.09.2020) über den Übergang Weil am Rhein - Friedlingen in die Schweiz ausreisen. Die Zollbeamten staunten nicht schlecht, als die 54-Jährige ein Dokument des "Klosterorden Maria Magdalena" vorlegte und behauptete, damit überall hinreisen zu können. Ihren Reisepass hatte sie vor langer Zeit abgegeben, so die Frau. Da das vorgelegte Dokument in Form und Aussehen einem Personalausweis ähnelte, wurde die Frau der Bundespolizei übergeben. Da der Verdacht einer Urkundenfälschung im Raum stand, wurde das Dokument als Beweismittel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet.

