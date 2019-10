Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Handydiebstahl in Mobilfunkshop -4 Täter auf frischer Tat festgenommen-

Unna (ots)

Vier junge Männer wurden heute am frühen Nachmittag (13:15 Uhr) auf frischer Tat nach einem Handydiebstahl in Unna auf der Bahnhofstraße festgenommen. In einem Mobilfunkshop entwendeten sie zwei hochwertige smartphone. Drei der vier Personen wurden dabei beobachtet wie sie sich in einem Mercedes vom Tatort absetzen wollten. Der Mercedes wurde durch zivile Polizeibeamte zugestellt und bis zum Eintreffen weiterer Kräfte blockiert. Es konnten anschließend vier Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren festgenommen werden. Das Diebesgut wurde im PKW aufgefunden und sichergestellt.

