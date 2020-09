Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Anderen Pkw übersehen - Zusammenstoß (07.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 5.000 Euro Sachschaden ist es am Montag gegen 13.30 Uhr in der Heinrich-Rieker-Straße gekommen. Eine 29-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin hielt für kurze Zeit am rechten Fahrbahnrand an. Beim Wiedereinfahren übersah sie eine von hinten kommende 48-jährige Kia-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch jedoch niemand verletzt wurde.

