Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Schuppen eingebrochen

53925 Kall-Urft (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag ein Schloss einer Zufahrt zum Gelände eines Jugendwaldheimes an der Straße "Zum Eichtal" auf. Auf dem Gelände selbst gelangten sie nach Aufbruch einer Tür in einen Schuppen. Hieraus entwendeten sie einen Koffer mit diversen Schnitzmessern.

