Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - B229 im Bereich der Zufahrt B516 vollgesperrt (Abschlussmeldung)

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch (2.September), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Wickede mit zwei weiteren Autoinsassen aus Wickede (9 und 44 Jahre alt) die B229 in Richtung Soest, um in Höhe des Haarweges nach links auf die B516 abzubiegen. Hier übersah er den Wagen einer 39-jährigen Frau aus Hamm, die die B229 in Richtung Möhnesee befuhr. Im Einmündungsbereich der B229/B516 kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierdurch wurden die Hammerin schwer und die drei Insassen aus Wickede leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 39-Jährigen gegen zwei weitere Fahrzeuge geschleudert, die im Einmündungsbereich der B516 auf die B229 verkehrsbedingt warteten und kam letztendlich auf dem Autodach zum Stehen. Die beiden wartenden Fahrzeuge wurden von einem 77-jährigen Mann aus Holland und einem 56-jährigen Soester geführt. Die B229 war für die Dauer der Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 43.000 Euro. (reh)

