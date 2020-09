Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Abgelenkt

Warstein (ots)

Am Mittwoch (2.September) befuhr, gegen 16.30 Uhr, eine 80-jährige Autofahrerin aus Warstein die Lortzingstraße in Richtung Haydnstraße. Durch einen ausparkenden Wagen war sie kurzfristig abgelenkt, so dass sie ein anderes, geparktes Auto touchiert. Durch die Kollision verletzte sie sich leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 2.500 Euro. (reh)

