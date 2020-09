Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kraftfahrzeugroller gestohlen

Soest (ots)

Ein blauer Kraftfahrzeugroller der Marke "Timberjack", Vespa-RSM mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen 486ABY wurde am Mittwoch (2.September), zwischen 11.20 Uhr und 22.23 Uhr, in der Werkstraße entwendet. Zeugen die Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

