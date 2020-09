Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/Lkrs. TUT) Motorradunfall auf der B 14 (08.09.2020)

Aldingen (ots)

Eine schwer verletzte Sozia und ein leicht verletzter Motorradfahrer sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Bundesstraße 14 ereignet hat. Eine 53-jährige BMW-Fahrerin, die auf der B14 in Fahrtrichtung Rottweil unterwegs war, musste verkehrsbedingt an der Einmündung zur Mühlstraße bremsen. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 17-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf den BMW auf. Hierdurch wurde seine 16-jährige Sozia über das Auto geschleudert. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 17-jährige Fahrer kam zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden.

