Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann der Zugbegleiter zur Hilfe kam wird als Zeuge gesucht

Heitersheim (ots)

Die Bundespolizei sucht einen Mann, der in einer Regionalbahn bei Heitersheim einem Zugbegleiter zur Hilfe kam.

Am Mittwochabend [07.10.2020] gegen 20:00 Uhr soll es im RB 17192 von Basel in Richtung Freiburg durch einen Fahrgast ohne Fahrkarte zu einer Bedrohung und Gewaltanwendung gegenüber dem Zugbegleiter gekommen sein. Ein bislang unbekannter Fahrgast kam dem Zugbegleiter auf Höhe Heitersheim zur Hilfe. Dieser ca. 45 - 50 Jahre alte Mann wird gebeten sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Auch weitere Personen die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden.

