Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Bardowick - Mutter des toten Säuglings festgenommen und Haftrichter vorgeführt - Haftbefehl wegen Totschlags erlassen ++

Lüneburg (ots)

Bardowick - Mutter des toten Säuglings festgenommen und Haftrichter vorgeführt - Haftbefehl wegen Totschlags erlassen

Nachdem am Dienstag, 25.08.20, gegen 15.30 Uhr, auf einem Grundstück in Bardowick ein toter Säugling aufgefunden wurde, haben die Ermittler des Fachkommissariats 1 des Zentralen Kriminaldienstes in Lüneburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg mit Hochdruck ermittelt.

Am Mittwoch wurde der tote Säugling bei der Gerichtsmedizin in Hamburg obduziert. Die Obduktion hatte ergeben, dass es sich um einen Jungen handelt, der etwa einen Tag gelebt hatte.

Am frühen Abend des 27.08.20 wurde eine 22 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Die 22-Jährige ist Bewohnerin des Grundstückes, auf dem das in Handtücher und einen Plastiksack gewickelte Kind gefunden wurde. Die Festgenommene räumte ein, dass sie den Säugling bereits im September 2019 geboren, getötet und in Folge am Fundort abgelegt hat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde die 22-Jährige am Vormittag des 28.08.20 einem Haftrichter am Amtsgericht Lüneburg vorgeführt, der Haftbefehl wegen Totschlags erließ.

Die Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Rückfragen beantwortet Staatsanwältin Frau Wiebke Bethke, Staatsanwaltschaft Lüneburg, Tel.: 04131/202679.

