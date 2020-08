POL-LG: ++ Brand auf Baehnhofstoilette ++ Einschleichdiebinnen mit dem "Glas-Wasser-Trick" ++ erst Ladendieb, dann Einbrecher ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - renitenter Ladendieb

Mit einem aggressiven Ladendieb hatte die Polizei am Mittwochnachmittag in der Straße Am Berge zu tun. Der 21 Jahre alte Lüneburger wurde am 26.08.20, gegen 15.15 Uhr, dabei erwischt, die er in einem Geschäft in der Straße Am Berge einen Bong entwenden wollte. Er wehrte sich, als eine Mitarbeiterin des Geschäftes ihm seine "Beute" abnehmen wollte, versuchte u.a. sie zu beißen. Zwei Zeugen, eine 17-Jährige und ein 21 Jahre alter Mann, die helfend eingriffen, wurden von dem Tatverdächtigen leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden auch angegriffen, jedoch gelang es den Polizeibeamten dem renitenten 21-Jährigen Handfesseln anzulegen. Er durfte sich dann einige Stunden lang in einer Polizeizelle beruhigen. Gegen den 21-Jährigen wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Lüneburg - Randalierer verletzt sich und greift Rettungssanitäter an

Am 27.08.20, gegen 01.35 Uhr, wurde eine Polizeistreife in die Kuhstraße entsandt, da dort ein 29-Jähriger in der Wohnung seiner Eltern randalierte und dabei u.a. zwei Glasscheiben zerschlagen hatte. Der 29-Jährige stand bei Eintreffen der Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss und verhielt sich aggressiv. Da der 29-Jährige sich im Gesicht und einer Hand jeweils blutende Verletzungen zugefügt hatte, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Statt sich jedoch helfen zu lassen, beleidigte der 29-Jährige die Rettungssanitäter 28 und 42 Jahre alten Männer und schlug den Älteren der beiden. Der 29-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - erst Ladendieb, dann Einbrecher

Am 27.08.20, gegen 02.40 Uhr, brach ein 20-Jähriger in eine Anwaltskanzlei in der Lise-Meitner-Straße ein. Der Tatverdächtige schlug eine Scheibe ein und kletterte in das Gebäude hinein. Bei dem Einbruch löste der Einbrecher jedoch Alarm aus. Er konnte von einer Polizeistreife festgenommen werden. Der 20-Jährige kam den eingesetzten Polizeibeamten bekannt vor. Kein Wunder, denn erst einige Stunden zuvor, am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, war er bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße Vor dem Neuen Tore erwischt worden. Die Polizeibeamten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest.

Lüneburg - Heckscheibe eingeschlagen

Am Abend des 26.08.20 schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines VW Passat ein, der in der Zeit von 19.00 bis 21.30 Uhr in der Roterhahnstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von geschätzten 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Soderstorf - Einbruch in Werkstatt

In der Nacht zum 27.08.20 brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Umgehungsstraße ein. Die Täter stahlen u.a. zwei Motorsägen und einen Hochdruckreiniger. Es entstanden Schäden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter ist zwischen dem 22. und 26.08.20 gegen einen BMW gefahren, der in der Kefersteinstraße abgestellt war. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüdersburg - über den Fuß gefahren

Am 27.08.20, gegen 08.25 Uhr, befuhr eine 47-Jährige mit einem VW Golf die L219 aus Richtung Bleckede kommend und bog nach links auf die K2 in Richtung Lüdersburg ab. Hierbei nutzte die VW-Fahrerin nicht die hierfür vorgesehene linke Fahrspur sondern fuhr durch einen gesperrten Baustellenbereich. Ein 58 Jahre alter Arbeiter aus dem Landkreis Uelzen führte dort Markierungsarbeiten aus. Die VW-Fahrerin fuhr dem 58-Jährigen über den Fuß, der daraufhin stürzte und den Farbeimer fallen ließ. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl beim Einkauf - Polizei mahnt zur Umsicht

Um Umsicht auch beim täglichen Einkauf im Einkaufsmarkt bittet die Polizei in der Region und warnt vor möglichen Diebstählen. In der Vergangenheit nutzten geschickte Diebe das Verhalten abgelenkter Bürgerinnen und Bürger auch im Supermarkt aus und bedienten sich u.a. an "sorglos" zurückgelassenen Geldbörsen. Ähnlich erging es einem 58-Jährigen in den Mittagsstunden des 26.08.20 in einem Einkaufszentrum in der Drawehner Straße. Während des Einkaufs erbeutete ein Unbekannter zwischen 11:00 und 11:30 Uhr aus der Außentasche der Fleecejacke des Mannes dessen Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zu umsichtigem Verhalten und rät ... So schützen Sie sich vor Taschendieben - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Lüchow - Scheibe von geparktem Pkw demoliert

Die Heck- sowie die Seitenscheibe eines in der Lange Straße abgestellten Pkw Daimler Vito schlug ein Unbekannter vermutlich mit einem Golfschläger in den Nachmittagsstunden des 26.08.20, gegen 15:30 Uhr, ein. Dem Täter gelang es in der Folge trotz eingeleiteter Fahndung zu Fuß zu flüchten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einschleichdiebinnen mit dem "Glas-Wasser-Trick" - Polizei mahnt: "Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung"

Opfer eines Einschleich-Trick-Diebstahls wurde eine Seniorin in den Nachmittagsstunden des 26.08.20 in der Heinrich-Meyerholz-Straße. Zwei ausländisch-wirkende Frauen hatten gegen 16:45 Uhr bei der Dame an der Haustür geklingelt und um ein Glas Wasser gebeten. Die Bewohnerin liess die Frauen in die Wohnung, um der Bitte nachzukommen. Beide Frauen gelangten in der Folge in den Wohnbereich und baten auch um einen Toilettengang. Dabei lenkte eine Täterin die Seniorin in einem Gespräch ab, während die Zweite unbemerkt die Wohnräume durchsuchte und eine höhere Bargeldsumme erbeuten konnte. Kurze Zeit später verließen die Frauen die Wohnung in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Person

- dunkle schulterlange lockige Haare - schwarze Jacke, Jeans - ca. 165 - 170 cm groß, Mitte 30 Jahre - normale Figur - mit Akzent gesprochen - Umhänge-Stofftasche

2. Person

- dunkle schulterlange Haare zum Pferdeschwanz gebunden, an den Spitzen rotbraun gefärbt - blaue Jeans und Jeansjacke - ca. 165 - 170 groß, Mitte 30 Jahre - korpulent - mit Akzent gesprochen

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt und warnt vor Trickdiebstahl: "Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!" Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung und suchen Sie ggf. Hilfe bei Nachbarn oder Angehörigen, wenn Fremde bei Ihnen auftauchen

Uelzen - Auseinandersetzung zwischen Ex-Partnern und Angehörigen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Ex-Partnern kam es in den Nachmittagsstunden des 26.08.20 in der Ringstraße. Eine 25-Jährige war gegen 17:45 Uhr mit ihrem 40 Jahre alten Ex-Partner aneinandergeraten. In der Folge mischten sich auch der 43 Jahre alte Bruder sowie der 80 Jahre alte Vater (alle libanesische Staatsbürger) ein, so dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die Polizei ermittelt gegen die drei Männer wegen Körperverletzung.

Uelzen - Diebstahl beim Einkauf - Polizei mahnt zur Umsicht

Um Umsicht auch beim täglichen Einkauf im Einkaufsmarkt bittet die Polizei in der Region und warnt vor möglichen Diebstählen. In der Vergangenheit nutzten geschickte Diebe das Verhalten abgelenkter Bürgerinnen und Bürger auch im Supermarkt aus und bedienten sich u.a. an "sorglos" zurückgelassenen Geldbörsen. Ähnlich erging es einer 57-Jährigen in den Nachmittagsstunden des 26.08.20 beim Einkaufen in der Veerßer Straße. Während des Einkaufs erbeutete ein Unbekannter gegen 15:00 Uhr aus der Handtasche der Dame, die sie während des Einkaufs über dem Griff des Einkaufswagens befestigt hatte, deren Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Celler Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 26. Auf den 27.08.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür, durchsuchten das Gebäude und erbeuteten Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Brand auf Baehnhofstoilette

Wegen gemeinschädlicher Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Brand in der Behindertentoilette am Bahnhof, Am Bahnhof, in den Nachmittagsstunden des 26.08.20. Unbekannte hatten gegen 16:10 Uhr den Papierhandtuchträger in Brand gesetzt, so dass die Feuerwehr zum Einsatz kam. Es entstand kein Gebäude-, jedoch Sachschaden in Höhe von gut 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

