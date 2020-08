Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisste Kinder aus Fulda wohlbehalten aufgefunden

Fulda (ots)

Am Mittwoch, 19.08.2020, wurden die beiden Kinder Leonard und Mike Sippel als vermisst gemeldet, nachdem sie nach einem Schulbesuch nicht in ihre Einrichtung zurückgekehrt waren. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos.

Am Donnerstagabend führten die polizeilichen Ermittlungen zu einer Wohnanschrift in Fulda, wo die beiden Kinder durch Streifen der Polizeistation Fulda schließlich wohlbehalten aufgegriffen und in die Einrichtung zurückgeführt werden konnten. Die Polizei Fulda bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach den Kindern.

