POL-OH: Auffahrunfall auf der A7 bei Fulda

Fulda/A7 - Am frühen Donnerstagmorgen (20.08.), gegen 3:50 Uhr, befuhr der 58-jährige Fahrer eines Renault Master den linken Fahrstreifen der BAB 7 in Richtung Kassel. Kurz vor der AS Fulda-Mitte geriet der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den rechten Fahrstreifen und fuhr in das Heck eines dort fahrenden Sattelzuges. Der 63-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine bemerkte den Anstoß und fuhr auf den Seitenstreifen. Hierbei zog er den Transporter, der sich nach dem Zusammenstoß unter dem Auflieger verkeilt hatte, mit. Erst nach dem Anhalten bemerkte er, dass ein anderes Fahrzeug in seinen Sattelzug gefahren ist. Der Fahrer des Renault Master wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Eichenzell befreit werden. Der 58-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Die BAB 7 war im Bereich der Unfallstelle für circa 1 Stunde vollgesperrt. Anschließend wurde der Verkehr während der Reinigungsmaßnahmen über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 75.000 EUR.

