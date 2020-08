Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drogenfund nach Wohnungsdurchsuchung: 1 Kilogramm sichergestellt

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Drogenfund nach Wohnungsdurchsuchung: 1 Kilogramm sichergestellt

Fulda. Aufmerksame Beamte der Fuldaer Polizei konnten am Montagnachmittag (17.8.) in der Wohnung eines 56-jährigen Mannes aus Fulda etwa 1 Kilogramm Drogen sicherstellen. Gefunden wurden größere Mengen an Marihuana und Amphetamin sowie eine geringe Menge Kokain.

Beamte der Schutzpolizei Fulda wurden im Rahmen eines anderen Einsatzes auf die Wohnung eines 56-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus aufmerksam, aus welcher sie Marihuanageruch wahrnahmen. Während hinzugezogene Beamte der Polizeistation Fulda und des Kriminaldauerdienstes die Wohnung des Mannes durchsuchten, klingelte ein 21-Jähriger an der Tür, bei welchem ebenfalls Marihuana aufgefunden wurde. In der Wohnung wurden neben den Betäubungsmitteln mehrere Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen, sichergestellt. Beide Männer wurden festgenommen und zum Polizeipräsidium Osthessen verbracht. Der 56-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, welcher jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Beide Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

