Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Zusammenstoß mit Traktor - Mountainbikefahrer schwer verletzt

Ostercappeln (ots)

Am frühen Donnerstagabend, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Mountainbikefahrer. Ein 70-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Traktor von einem Acker auf den Bergquerweg in Richtung Driehauser Straße einzubiegen, als er einen von links kommenden Mountainbikefahrer übersah. Der 25-jährige Radfahrer fuhr einen abschüssigen Waldweg herunter und fuhr mit entsprechend höherer Geschwindigkeit. Eine im Normalfall geschlossene Forstschranke war zu diesem Zeitpunkt geöffnet, der Mountainbiker hatte also nicht abbremsen müssen. Trotz Gefahrenbremsung kam der 25-Jährige nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte gegen das Frontgewicht des Traktors. Er überschlug sich und kam in einem Grünstreifen zum Liegen. Der Mann zog sich schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen. Der 70-jährige Unfallverursacher blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

