Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lenkrad und Sonnenbrillen aus Autos entwendet

Hamm-Uentrop (ots)

Noch unbekannte Täter haben ein Multifunktionslenkrad aus einem BMW gestohlen. Der Wagen war an der Waldeckstraße geparkt. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 29. Juni, 20.30 Uhr, und dem 30. Juni, 5.30 Uhr. Das Auto war verschlossen, es waren keine Einbruchspuren erkennbar. Bei der Tat könnte es sich um einen Keyless-Go-Diebstahl handeln.

Auch an der Möllerstraße gingen unbekannte Täter einen BMW an. Zwischen dem 29. Juni, 19.30 Uhr, und dem 30. Juni, 9.45 Uhr, stahlen sie Fahrzeugteile und Sonnenbrillen in vierstelliger Höhe aus dem geparkten Fahrzeug. Zuvor hatten sie die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell