Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Spaziergängerin sexuell belästigt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend ging eine 24-jährige Osnabrückerin im Waldstück zwischen Schürmannskamp und Bergskamp mit ihren beiden Hunden spazieren. Gegen 20:25 Uhr kam ihr ein Jugendlicher mit einem Mountainbike entgegen. Unter dem Vorwand ihre Hunde streicheln zu wollen, näherte er sich der jungen Frau und fasste ihr dann unvermittelt an die Brust. Anschließend fasst er sich in den Schritt und machte eindeutige Gesten. Die Frau schlug dann mit einer Hundeleine nach dem Jugendlichen und einer ihrer Hunde begann aggressiv zu bellen. Der Sittentäter entfernte sich dann zügig mit seinem Fahrrad in Richtung Schürmannskamp.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 15 - 17 Jahre alt - dunkelbraunes bis schwarzes kurzes Haar - Stoppelbart - südosteuropäisches Äußeres - blau-weißes Fußballtrikot - kurze, weiße Sporthose - sprach sehr gebrochenes Deutsch und etwas Englisch

Wer Hinweise auf die gesuchte Person oder die Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell