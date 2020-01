Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Mehrere Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am gestrigen Sonntag (12.01.20) gingen den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart gleich drei Gesuchte ins Netz. Am frühen Morgen wurde eine 21-Jährige kontrolliert, die wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 EUR verurteilt worden war. Da sie die Strafe vor Ort bezahlen konnte, durfte sie ihre Reise anschließend fortsetzen. Bereits wenige Minuten später kontrollierten die Beamten einen 26-Jährigen, der mit einem Flug aus Bukarest in Stuttgart gelandet war. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.000 EUR verurteilt worden. Da er den Betrag vor Ort nicht bezahlen konnte, muss er nun die verhängte 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen. In den frühen Abendstunden wurde dann ein 39-Jähriger kontrolliert, der wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 EUR verurteilt worden war. Da ein zur Hilfe gerufener Freund die Strafe für ihn bezahlte, durfte auch der 39-Jährige seine Reise anschließend fortsetzen.

