Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Mehrere Strafvollstreckungen um den Jahreswechsel

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten in den vergangenen drei Tagen insgesamt drei Haftbefehle am Flughafen Stuttgart vollstrecken. Am späten Montagabend (30.12.19) wurde ein 23-Jähriger von einer Streife der Bundespolizei im Flughafenterminal kontrolliert. Wegen Erschleichens von Leistungen war der junge Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 500,00 EURO verurteilt worden. Da er die Strafe vor Ort nicht bezahlen konnte, landete er schließlich für die nächsten 25 Tage im Gefängnis. Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort war ein 53-Jähriger verurteilt worden, der am Dienstagnachmittag (31.12.19) mit einem Flieger aus Bulgarien in Stuttgart gelandet war. Da es ihm möglich war, die noch offene Gelstrafe in Höhe von 800,00 EURO vor Ort zu bezahlen, konnte er den Jahreswechsel auf freiem Fuß verbringen. Sich ebenfalls aus dem Gefängnis freikaufen konnte ein 24-Jähriger, der am Neujahrsnachmittag (01.01.20) in die Türkei fliegen wollte. Der junge Mann war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 1250,00 EURO verurteilt worden. Da auch er den Geldbetrag vor Ort entrichten konnte, durfte er seine Reise anschließend fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Saskia Bredewald

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de

https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell