POL-OH: Schütz folgt auf Muth: Führungswechsel bei der Polizeistation Lauterbach

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Erster Polizeihauptkommissar Peter Muth geht Ende August - nach über elf Jahren als Leiter der Polizeistation Lauterbach und 42 Jahren aktivem Polizeidienst - in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Erster Polizeihauptkommissar Uwe Schütz, der bereits seit Mitte Mai die Geschicke in Lauterbach lenkt und zuvor seit 2017 als stellvertretender Leiter der Polizeistation Fulda tätig war.

Am Donnerstag (20.08.) überreichte Polizeipräsident Günther Voß dem künftigen Pensionär die Ruhestandsurkunde. "Mit Peter Muth verlässt ein kompetenter und engagierter Beamter die osthessische Polizei, der auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte", betonte Voß und dankte dem scheidenden Stationsleiter für seine gute Arbeit. "Für ihren neuen Lebensabschnitt wünsche ich Ihnen viel Glück und Gesundheit", so Voß.

Muth startete seine polizeiliche Laufbahn 1978 mit der Ausbildung für den mittleren Polizeidienst. Nach einer ersten Verwendung bei der Bereitschaftspolizei führte ihn sein Weg zu Dienststellen in Offenbach und Hanau. Sein Studium für den gehobenen Polizeidienst schloss er 1991 mit der II. Fachprüfung erfolgreich ab. Fortan folgten erste Führungsfunktionen auf Stationen in Hanau und Kassel, bevor ihm 1996 der Sprung in sein Heimatpräsidium gelang. In Osthessen fungierte er zunächst als Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Fulda, ehe er von 2001 für mehrere Jahre als Polizeiführer vom Dienst in der Fuldaer Einsatzzentrale seinen Dienst versah und dabei viele Einsätze des Präsidiums verantwortlich koordinierte. 2008 folgte schließlich der Wechsel in den Vogelsbergkreis. Nach einer kurzen Verwendung als stellvertretender Dienststellenleiter in Alsfeld wurde Peter Muth im Mai 2009 mit der Leitung der Polizeistation Lauterbach beauftragt, die er bis zuletzt - über elf Jahre - verantwortlich leitete. Nebenamtlich war Muth von 1999 bis 2010 in der Verhandlungsgruppe in Kassel tätig.

"Mit Uwe Schütz bekommt die Polizeistation Lauterbach einen sehr erfahrenen Chef, der sich in Osthessen bereits in verschiedenen Führungsfunktionen sehr bewährt hat", betonte Voß und wünschte ihm für seinen neuen Aufgabenbereich ein gutes Gelingen.

Uwe Schütz trat im Jahr 1985 in den mittleren Polizeidienst ein. Sein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst schloss Schütz 1995 mit der II. Fachprüfung ab. Vor seinem Wechsel nach Osthessen im Jahr 2001, war er bei der Bereitschaftspolizei und auf mehreren Dienststellen in Frankfurt am Main eingesetzt sowie für zwei Jahre zum Bundesinnenministerium abgeordnet. Nach verschiedenen Stationen bei der osthessischen Polizei trat Schütz im Mai 2020 seinen Dienst als Leiter der Polizeistation Lauterbach an. Zuvor war er seit 2017 bei der Polizeistation Fulda als stellvertretender Dienststellenleiter tätig. Schütz ist 52 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Fulda.

