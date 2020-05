Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - 56-Jähriger nach Unfall auf K 111 leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Merzen (ots)

Auf dem Ankumer Damm (K 111) ereignete sich am Mittwochmittag ein Unfall, bei dem ein 56-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Mann befuhr gegen 12.30 Uhr mit einem Van und einem Anhänger die Kreisstraße in Richtung Ankum. Als ihm auf seiner Fahrspur ein heller Lkw entgegenkam, wich der 56-Jährige nach rechts aus. Dabei geriet das Gespann ins Schleudern und der Anhänger touchierte einen am rechten Straßenrand stehenden Baum. Anschließend prallte der Fiat auf der Gegenfahrbahn frontal gegen einen Baum. Der Lkw-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. An dem Van und dem Anhänger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der verlorenen Ladung, sperrte die Polizei vorübergehend die Kreisstraße. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05901/95950 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell