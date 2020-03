Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ärger beim Einkaufen - Kundin beleidigt Mitarbeiter ++ Gruppe junger Männer steht zusammen - Polizei leitet gegen alle Bußgeldverfahren ein ++ Planenschlitzer stehlen Kaffee ++

Ärger beim Einkaufen - Kundin beleidigt Mitarbeiter

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei ermittelt derzeit gegen die noch unbekannte Fahrerin eines schwarzen Audi. Die Frau hatte am vergangenen Wochenende in einem Geschäft an der Verdener Straße einkaufen wollen. Von einem Mitarbeiter wurde sie aufgefordert einen Einkaufswagen mit in den Markt zu nehmen. Weil sie sich weigerte, wurde ihr der Zutritt verwehrt. Die Frau habe sich wutentbrannt in ihren Wagen gesetzt und sei mit quietschenden Reifen davongefahren. Außerdem habe sie dem Mitarbeiter den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein. Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

Gruppe junger Männer steht zusammen - Polizei leitet gegen alle Bußgeldverfahren ein

Bremervörde. Gegen sechs junge Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren hat die Polizei Bremervörde am Montagabend jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Gruppe stand entgegen der Allgemeinverfügung zum Schutz gegen das Coronavirus auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Marktstraße beisammen. Eine Ausnahmeverfügung konnten sie nicht vorweisen. Deshalb müssen sich alle wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Unfall auf winterglatter Fahrbahn - 44-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Heeslingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 134 ist am Montagmorgen eine 44-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs, als sie bei winterlichen Straßenverhältnissen in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren BMW Mini verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Frau zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Planenschlitzer stehlen Kaffee

Grundbergsee/A1. In der Nacht zum Montag waren unbekannte Planenschlitzer auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Vermutlich mit einem Cuttermesser schlitzen sie die Hülle eines rumänischen Sattelaufliegers auf. Aus dem Laderaum nahmen sie mehrere Pakete Kaffee mit.

Fehler bei der Handbremse - Rollendes Auto verletzt 54-Jährige

Gnarrenburg. Obwohl ein 48-jähriger Autofahrer die Handbremse seines Fahrzeugs am Montagvormittag in der Hindenburgstraße angezogen habe, ist sein Opel ins Rollen gekommen. Der Wagen stieß in der Folge gegen einen VW Golf und einen VW Sportsvan. Eine 54-jährige Frau im Golf zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Zeugen melden Unfallflucht

Scheeßel. Eine 18-jährige Fahranfängerin ist am Montagnachmittag dabei beobachtet worden, wie sie in der Zevener Straße mit ihrem Auto gegen ein Verkehrszeichen gefahren ist und dann unerlaubt die Unfallstelle verlassen hat. Über das abgelesene Kennzeichen wurde die Identität der jungen Frau ermittelt. Sie habe an der Unfallstelle nicht gewusst, wie sie sich zu verhalten haben. Darum sei sie davongefahren. Sie muss sich jetzt wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten.

